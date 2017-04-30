Ankara'nın İlk Kent Meydanı 100. Yıl Pazaryeri Açıldı
Çankaya ilçesinde 23 yıldır hizmet veren, yıprandığı için Çankaya Belediyesi tarafından yıkılıp yeniden yapılarak kent meydanına dönüştürülen 100. Yıl Pazaryeri, Onur Akın konseriyle açıldı.
Çankaya ilçesinde 23 yıldır hizmet veren, yıprandığı için Çankaya Belediyesi tarafından yıkılıp yeniden yapılarak kent meydanına dönüştürülen 100. Yıl Pazaryeri, Onur Akın konseriyle açıldı. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya'nın her bölgesinde yenileme çalışması başlatacağız demiştim. Sözümü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
Bölgeye 23 yıldır hizmet veren, yıprandığı için Çankaya Belediyesi tarafından yıkılıp yeniden yapılarak kent meydanına dönüştürülen 100. Yıl Pazaryeri, Onur Akın konseriyle açıldı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sözünü tuttuğunu belirterek, "Çankaya'nın her bölgesinde yatırım yapacağız, Çankaya'nın her bölgesinde yenileme çalışması başlatacağız demiştim. Sözümü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çankaya'ya hizmet etmek benim için onur ve gururdur" ifadelerini kullandı.
100. Yıl Pazaryeri, Ankaralıların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışla yeniden hizmete girdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen'in ev sahipliği yaptığı törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP YDK Başkanı Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ve başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
"100. Yıl İşçi Blokları emekçilerin mahallesi"
Açılış töreninde konuşmasına, "100. Yıl İşçi Blokları, aydınlanmanın, yurtseverlerin, emekçilerin, Atatürkçülerin mahallesi" ifadeleriyle başlayan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve gelmeden önce verdiği sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Söz vermiştim; Çankaya'nın her bölgesinde yatırım yapacağız, Çankaya'nın her bölgesinde yenileme çalışması başlatacağız demiştim. Bütün sözleri bir bir tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz" dedi.
Taşdelen, belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu ortaya koyduklarını, cumhuriyetin Çankaya'sına, Atatürk'e yaraşır bir belediyecilik hizmeti vermeye devam edeceklerini kaydetti.
"Çankaya, Türkiye'nin en başarılı ilçesi olacak"
Çankaya'ya hizmet etmekten gurur ve onur duyduğunu, Çankaya'nın rantını Çankayalılara kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Taşdelen, "Çankaya, Atatürk'ün kurduğu, Atatürk'ün ebedi istirahatgahının bulunduğu bir ilçe. Ona layık olmaya, onun yolundan gitmeye, halk için hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Atatürk'ün "Tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak" sözünü hatırlatan Taşdelen, "Bir milyon Çankayalının tümünün belediyesiyiz. Her yere herkese eşit hizmet veriyoruz. Çok çalışıyoruz, çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu beş yılın sonunda Türkiye'nin en başarılı ilçesi Çankaya olacak" açıklamasında bulundu.
Taşdelen, 100. Yıl Kent Meydanı ve Pazaryeri'nin yanı sıra 100. Yıl Blokları'nın yapımında kooperatif binası olarak kullanılan yapının yıkılarak Çankaya'nın en büyük Çankaya Evi'nin yapımının devam ettiğini ve Çankaya'nın tarihindeki en büyük yatırımların bir bir hayata geçtiğini söyledi. Taşdelen, ayrıca sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerini hem yeni tesislerle hem de Sağlık Kart, Halk Kart ve ücretsiz sağlık hizmeti gibi halkın ihtiyacı olan hizmetlerle Çankaya'da başlattıklarını hatırlattı.
Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği, besteci, yorumcu Onur Akın'ın verdiği konserle açılan pazar yerinin, sadece haftada iki gün kurulan sebze-meyve pazarı olmayacağını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Bundan böyle burası bir kent meydanı olarak hizmet verecek. Alışveriş mağazaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, söyleşiler, amfisinde tiyatro ve yazlık sinema gösterimleri, çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol oynama, paten kayabilme imkanları olan komple bir yaşam merkezi olacak" dedi.
Taşdelen ayrıca, pazar yerinin tüm çöp mekanizmasının yer altına indirildiğini belirtti.
1 Mayıs'ta işçi bloklarına anlamlı armağan
Törende konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise Çankaya'ya yapılan yatırımların gurur verici olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ve Çankaya emekçilerine teşekkür ettiler.
Bugün Ankara'da halkın sesini duyuracağı, demokrasinin merkezi meydanların olmadığını söyleyen Levent Gök, "İyi ki Çankaya Belediyesi var. Pazar yerini kent meydanı olarak hizmete sunmak emeği ile geçinenlerin kurduğu 100. Yıl İşçi Blokları'na, 1 Mayıs'ta en anlamlı armağan oldu" şeklinde konuştu.
"Çankaya hem hizmet veriyor hem gönül yapıyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da temel belediye hizmetlerinin yanı sıra belediyecilikte en önemli hizmetin halkın taleplerini yerine getirmek, onların mutluluğuna katkı sunmak olduğuna değinerek, "Çankaya hem gönül yapıyor, hem değerli hizmetleriyle bizleri onurlandırıyor" dedi.
Konuşmaların ardından sahneye çıkan Onur Akın, Ankara özlemini şarkılarıyla giderdi. Meydanların demokrasinin sesi olduğunu belirterek konserine başlayan Onur Akın'a vatandaşlar da bütün şarkılarında eşlik etti. - ANKARA