Ankara 'dan 5 takımın (Çankaya Gülen-Muharrem Pakoğlu OO., Etimesgut Sakarya OO., Keçiören Tarhuncu Ahmet Paşa OO., ve Akyurt Mehmet Akif Ersoy OO)katıldığı şampiyona da diğer temsilcilerimiz yaptıkları maçlar sonunda şampiyonaya veda ederken Ankara'nın tek temsilcisi olarak Yarı Finallere kalan Altındağ Evliya Çelebi Ortaokulu Ankara'nın Gururu oldu.

Bulunduğu konum itibarıyla sosyo-ekonomik durumu zayıf ailelerin çocuklarının bulunduğu, her türlü yoksunluğa rağmen özellikle Beden Eğitimi Öğretmenlerinin üstün gayretleri sonucu gelen bu başarının bir tesadüf olmadığının en büyük kanıtı ise okulun diğer takımı olan Küçük Erkek Futbol Takımının da 2017 yılı Okullar Arası Futbol Turnuvası Ankara 2. olarak Türkiye Şampiyonası Grup maçlarına katılmaya hak kazanması da bunun en büyük kanıtı oldu. Onlar da tıpkı abileri gibi 20-203 Nisan tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenecek olan Grup maçlarına katılmaya hak kazandılar.Önümüzde ki yıllarda okulun adını sıkça bu organizasyonlarda duyacağız gibi görünüyor. Şimdiden 2018 yılı hazırlıklarına başlayan okul ; Kız Futbolunda da iddaalı bir çalışma hazırlığında.Bu yıl yeni oluşturulan takımla Altındağ İlçe Futsal Turnuvasına katılan kızlar tüm maçlarını kazanarak yarı finalde oynamaya hak kazanarak ne kadar iddaalı olduklarını kanıtladılar.

Okulun başarısında en büyük etken tabii ki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin özverisi ve onlara ellerinden gelen tüm desteği sağlayan okul yönetimi her türlü övgüyü hakediyorlar.Sabah saat 8'den itibaren okulun sahasında başlayan coşku ve kalabalık hava kararana kadar devam ediyor.Dersini tamamlayan ,isteyen her öğrenci, öğretmenlerinin kontrolünde sahada istedikleri kadar zaman geçirebiliyorlar. Bu aynı zamanda son yılarda ülkemizin en büyük problemlerinden olan gençlerin zararlı kişi ya da maddelerden uzak kalmalarını da sağlıyor. Her türlü tehdit ve tehlikenin bolca olduğu bir bölge olan İskitler semtinde bulunan tehlikelerden spor vasıtasıyla çocuklarımız korunuyor.

Netice itibarıyla okulumuzun bu başarısında emeği olan başta Okul Müdürü Mehmet AKIN ve tüm idareci ve öğretmenlerine özellikle bu takımları çalıştıran Beden Eğitimi Öğretmenleri Mert Can OĞUZ ve Ender DEMİRKAYA' ya teşekkür ediyor ve Ankara'mıza kupalarla dönmelerinidiliyoruz.