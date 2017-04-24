Ankara-Niğde Otoyolunun İhale Süreci Tamamlandı
275 kilometre otoyol artı 55 kilometre bağlantı yolunu oluşturan Ankara-Niğde otoyolunu ERG ve Seza inşaat yapacak.
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