Ankara-Niğde Otoyolu İçin 5 Teklif
Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde 5 teklif sunuldu.
Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde 5 teklif sunuldu.
Kaynak: Dunya.com
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