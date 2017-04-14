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Ankara-Niğde Otoyolu İçin 5 Teklif
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Ankara-Niğde Otoyolu İçin 5 Teklif

Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde 5 teklif sunuldu.

Ankara-Niğde Otoyolu İçin 5 Teklif

Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde 5 teklif sunuldu.

Kaynak: Dunya.com

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