Ankara Metrosu'nda İlginç Görüntü! Zincir Takıp Ananasını Gezdirdi

Ankara Metrosu'nda Elif Usta isimli kadın, zincirle bağlanmış ananası evcil hayvan gibi gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı olurken, metro içindeki vatandaşlar ananası sürükleyerek gezdiren Usta'ya meraklı gözlerle baktı.

"ÇOK İLGİNÇ TEPKİLER ALDIK"

Elif Usta, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün performans sanatına giriş yapmak adına Ankara Metrosu'nda ananas gezdirdim. Gerçekten çok ilginç tepkiler aldık. Ciddi kalmak en zoruydu. Farkında olmasalar da tüm yolculara katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İşin son hali için biraz daha vakit var. Bu arada ananasın sonu biraz kötü olacak gibi" ifadelerini kullandı. -



