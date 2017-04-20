Ankara Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sinop ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 20'si yakalandı.



Zanlıların cep telefonlarında örgütün haberleşme programı "ByLock"un yüklü olduğunun belirlendiği öne sürüldü.



Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin başkente getirileceği, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.