Ankara Merkezli Fetö Operasyonuna Aydın'da 30 Gözaltı

ANKARA merkezli ülke genelinde yapılan FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, Aydın'da da 30 kişi gözaltına alındı.



Ülke genelinde yapılan Ankara merkezli operasyon bu sabah basşlatıldı. 81 ilde yapılan operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirildi. Aydın'da operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, FETÖ/PDY'nin 'alternatif emniyet yapılanması' olduğu anlaşılan ve 'mahrem imamlar' olarak adlandırılan gruba yönelik yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Aydın