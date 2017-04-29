Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında İstanbul'da haklarında gözaltı kararı bulunan 390 kişiden 200'ü yakalandı.



FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Soruşturmanın İstanbul ayağında, Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri koordinasyonunda 2 bin polisle 417 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 390 şüpheliden yakalananların sayısı 200'e yükseldi.



Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.