Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında Tekirdağ'da 10 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 şüpheliden 10'u yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılar i·l emniyet müdürlüğüne götürülürken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.