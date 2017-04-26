Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 81 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik başlattığı operasyon kapsamında Bingöl'de 4 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili soruşturma dosyasına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde FETÖ/PDY emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturması kapsamında, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, il merkezinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Bingöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - BİNGÖL