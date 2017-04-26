Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Erzurum'da 68 kişi gözaltına alındı.



Ankara merkezli 81 ilde FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki mahrem imamlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında Erzurum'da 68 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sorgulanmak üzeri emniyete götürüldü.



Erzurum'da operasyon kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ERZURUM