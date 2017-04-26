Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında Edirne'de 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri de operasyon kapsamında M.T ve N.G'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.