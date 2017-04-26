Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında Kırklareli'nde 2 öğretmen gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonda ise emniyettin sözde imamı olduğu öne sürülen 4 öğretmenden M.Ç. ile A.K. gözaltına alındı.



Firari şüpheli M.T. ile S.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.