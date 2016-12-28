Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında Kırşehir'de bir astsubay gözaltına alındı.



Soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkarılan askerlerden birinin Çiçekdağı Jandarma Komutanlığında görev yaptığı bilgisi üzerine Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Ekipler, Çiçekdağı Jandarma Komutanlığında görevli astsubay M.C'yi çalıştığı yerde gözaltına aldı.



TEM Şubeye götürülen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere toplam 34 muvazzaf askerin gözaltına alındığını duyurmuştu.