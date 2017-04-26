Ankara merkezli Elazığ'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının emniyet mahrem yapılanmasına yönelik başlattığı operasyonda aralarında öğretmen ve fizyoterapistin bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı



ELAZIĞ - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili soruşturma dosyasına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlığının koordinesinde FETÖ/PDY emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturması kapsamında, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, il merkezinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında öğretmen ve fizyoterapistin bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.