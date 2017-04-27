Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Erzurum'da 18 kişi gözaltına alındı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yapıldığı anımsatılarak, Erzurum'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamı" olduğu iddia edilen 65 kişi bulunduğu belirtildi.



Bu kişilerden 48'i hakkında daha önce başsavcılıkça işlem yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu çerçevede şimdiye kadar işlem yapılmayan 17 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen 12 kişi ve bunların yakını olup 'ByLock' kullandığı öne sürülen 6 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alınmış, diğerleri hakkında yakalama emri çıkarılmıştır."