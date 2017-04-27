Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde başlatılan operasyon kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yapılanma içerisinde oldukları tespit edilen çeşitli mesleklerden 23 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarılırken, şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. Firari 21 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



Soruşturma kapsamında daha önce 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ve Tarsus ilçesinde yaptıkları operasyonlarda şüphelilerden 9'u gözaltına alınmış, bir şüphelinin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturma nedeniyle tutuklu olduğu belirlenmişti.