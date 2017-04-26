Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Gaziantep'te 82 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Gaziantep'te de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda 82 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.