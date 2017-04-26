Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.



Diyarbakır'da hakkında yakalama kararı çıkarılan 58 kişiden 13'ü gözaltına alındı, 28 kişi aranıyor. Geri kalan 17 kişinin ise başka dosyalardan tutuklu olduğu belirlendi.



Mardin'de hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 6'ı gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.



Elazığ'daki operasyonda 9, Batman'da 3 ve Bingöl'de 4 şüpheli yakalandı.