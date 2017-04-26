Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı bin 120'ye ulaştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin sözde emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin sabah saatlerinde 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle başlatılan operasyon sürüyor.



Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı bin 120'ye yükseldi.



Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte kimlik ve sürücü belgeleri, dijital materyal ve örgütsel iletişimde kullanılan cihaz ve aparatlar, örgütsel doküman ve himmet listeleri ile örgüte ait altın, döviz ve para ele geçirildi.



Ankara'da 158 şüpheli gözaltına alındı



Operasyonun merkezi Ankara'da ise Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 158 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.