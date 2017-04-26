Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında, Kırşehir'de 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında, Kırşehir'de 4 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde, 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. İkametlerinde ve araçlarında arama yapılan zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında Kırşehir'deki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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