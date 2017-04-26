Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde başlatılan operasyon kapsamında Samsun, Çankırı, Tokat, Sinop, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da 58 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkez ile Çarşamba, Bafra, Terme, Ayvacık ve 19 Mayıs ilçelerinde 180 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün mahrem imamları yapılanmasında "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan öğretmenlerden oluşan 25 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyete götürülen zanlıların dijital verilerine de el konuldu.



Çankırı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri de il genelinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.



Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Tokat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri de 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda da çeşitli mesleklerden 5 kişi gözaltına alındı.



Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı, 8 firarinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Amasya'da polis ekipleri, Ankara merkezli operasyon kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı, firari 2 kişiyi yakalamak için de çalışma yapıyor.



Kastamonu'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alındı.