Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda bin 13 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.



Şüphelilerden bin 448'inin FETÖ'den tutuklu bulunduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı alınan 3 bin 224 şüpheliden bin 13'ü yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.



Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.