Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Van'da 5, Bitlis'te 4 Muş'ta bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Van'da 5, Bitlis'te 4 Muş'ta bir kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışma devam ediyor.

FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Bitlis'te 4 öğretmen ile Muş'ta bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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