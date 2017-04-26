Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Van'da 5, Bitlis'te 4 Muş'ta bir kişi gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



Diğer zanlıların yakalanması için çalışma devam ediyor.



FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Bitlis'te 4 öğretmen ile Muş'ta bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.