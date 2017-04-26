Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis illerinde emniyet imamı oldukları iddia edilen 48 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Zanlıların evlerinde yapılan aramada, bazı dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.



KAHRAMANMARAŞ



Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen akademisyen ve öğretmenlerin bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



MALATYA



Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Malatya'da 17 kişi gözaltına alındı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



KİLİS



Operasyon kapsamında, Kilis'te de çiftçilik yaptığı öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.



Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.