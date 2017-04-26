Ankara Merkezli 81 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Denizli'de 13 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 81 ilde örgütün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonla şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Soruşturma kapsamında gözaltı kararı kararı verilen 41 şüpheliden 28'inin ise firari konumda olduğu ve arandıkları, ayrıca bu şüphelilerden 12'si hakkında başka soruşturma dosyalarından da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.