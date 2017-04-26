Ankara Merkezli 81 İlde Fetö/pdy Operasyonu
Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa'da 20 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa'da 20 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 81 ilde örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.