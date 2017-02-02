Ankara Merkezli 177 Polise Bylock Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 177 polis hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 177 polisin gözaltına alınması talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Konya'nın da bulunduğu 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Polislerin bir bölümünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Gözaltına alınan polisler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.