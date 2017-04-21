Ankara Kutlu Doğum Etkinliğinde 'Insanlık Insana Emanet' Programı

Kutlu Doğum etkinliğinde 'İnsanlık İnsana Emanet' programı



ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Kutlu Doğum etkinliği kapsamında 'İnsanlık İnsana Emanet' isimli program düzenlendi. İlçe Müftülüğü ile Çubuk Belediyesince ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Tasavvuf Musıkisi Korusu konser verirken, vatandaşlara kutlu doğum aşı ve gül dağıtıldı.



Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Muharrem Genç, Hz. peygamberi anlama ve anlatma sebebiyle bu yıl Kutlu Doğum Haftası temasının Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu olarak yerini aldığını belirtti. Protokol konuşmalarının ardından Kuran Tilaveti, ilçe Müftülüğü çalışanları tarafından oluşturulan Tasavvuf Musıkisi Korosu bir konser verdi. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda gerçekleşen programa, Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Müftüsü Muharrem Genç, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, siyasiler, muhtarlar, daire ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yapılan duanın ardından, vatandaşlara 3 bin kişilik kutlu doğum aşı ve gül ikram edildi.