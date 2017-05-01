Ankara Kulislerini Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Kurultay Talimatı Verdi

Referandum sonuçlarına karşı izlenecek strateji ve yol haritasını belirlemek üzere önce milletvekilleri ardından Parti Meclisi'ni toplayan Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve PM üyelerinin yanı sıra önceki gün yapılan il başkanları toplantısında da yine olağanüstü kurultay talepleriyle karşılaştı. İl başkanları toplantısında 40 kadar il başkanının söz aldığı ve bunlardan 25 kadarının tüzük değişikliğini de içeren olağanüstü kurultay talebinde bulunduğu öğrenildi. İl başkanları, MYK'da değişikliğe gidilmesini isterken yapılacak tüzük değişikliğiyle MYK üyelerinin atama yoluyla değil seçimle gelmesini istedi.

BİNGÖL'E TEPKİ

Toplantıda örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl'e de bazı il başkanlarının tepki gösterdiği ve istifa etmesini istediği belirtildi. Tunceli il başkanının Bingöl'e tepki göstererek istifa etmesini istediği bunun üzerine de salonda Bingöl istifa seslerinin yükseldiği öğrenildi.

TÜZÜK VE OLAĞAN KURULTAY HAZIRLIĞI

CHP kulislerinde olağanüstü kurultay taleplerine karşılık Kılıçdaroğlu'nun tüzük değişikliği kurultayı yapılması ve önümüzdeki yıl ocak ayında yapılacak olağan kurultay için il ve ilçe kongrelerinin başlatılması talimatı verdiği belirtiliyor.(Kaynak: Sabah)