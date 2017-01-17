Ankara Küçükesat'ta Patlama Meydana Geldi (3

Ankara Küçükesat'ta patlama meydana geldi (3(Tür: Ankara)

Ankara Küçükesat'ta patlama meydana geldi (3

(Tür: Ankara)

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Patlama, Ankara
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