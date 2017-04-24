Ankara Kore-Türkiye Diplomatik Ilişkileri 'Bocagi-Bohça' Sergisinde

Kore-Türkiye diplomatik ilişkileri 'Bocagi-Bohça' sergisinde



KORE ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü nedeniyle iki ülkeden toplam 60 sanatçı, ortak kültürü yansıtan 'Bocagi-Bohça' konulu karma bir sergi düzenledi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda 31 Koreli ve 30 Türk sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 2 Mayıs 2017 tarihine kadar gezilebilecek.



Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen sergi, büyük ilgi gördü. Sergi açılışında Koreli bir kadın sanatçının 'bohça' boyama sanatı performansını müzik eşliğinde gösterime sunması büyük alkış topladı.Kore ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü nedeniyle Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho ve Çankaya Belediyesi ortak girişimleri ile oluşturulan 'Bohça' sanat ve kültür sergisi, başkentli sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Türk ve Koreli sanatçılarının bir araya geldiği resim sergisinin açılında konuk Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho Türkçe konuşmasında, sergiye katılan 60 sanatçıya teşekür etti. Serginin gerçekleşmesinde yardımlarını esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkürlerini sunan Dong Woo Cho, şunları söyledi:



BİRBİRİMİZİN KÜLTÜRÜNÜ TAM ANLAMIŞ DEĞİLİZ



"Kore ile Türkiye ilişkilerinin 60'ıncı yıldönümünde iki ülkenin ortak kültürü olan bocagi üzerinde 'Bocagi-Bohça' sergisinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk hissediyoruz. Kore ve Türkiye hem tarih, hem kültür açısından çok yakın ilişkiler içindedir. Ayrıca her iki ülkenin insanları birbirlerine yakınlık duymaktadırlar. Buna rağmen birbirimizin kültürlerini tam anlamış durumunda değiliz. Kore kültüründeki 'Bocagi' ve Türk kültüründeki 'Bohça' isim ve kullanım açısından birbirine çok benzemektedir. Düşümdüm ki, bu sergiye katılan sanatçılar, böylelikle iki ülkenin ortak kültürü olan bocagi ve bohça çalışırlarken Kore ve Türkiye'nin ne kadar yakın olduğunu bir kere daha anımsamışlardır."