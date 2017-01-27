Ankara Keçisi Emitt Turizm Fuarı'nda

Ankara'nın sembolü haline gelen keçiler, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Turizm Fuarı'nda, Ankara standında dört gün boyunca ziyaretçiler ile buluşacak.

Ankara keçisine yoğun ilgi

EMITT'te Ankara'nın tanıtımının yapıldığı stantta Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi tarafından sergilenen Ankara Keçilerine hem katılımcılar hem de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Sağlıklı yaşamın ve sürdürülebilir üretimin sembolü olan Ankara Keçileri, eski Ankara evleri ve Ankara Kalesi şeklinde yapılan Ankara standına ayrı bir renk kattı.

Ankara Keçisinin tarım ve tekstilde olduğu kadar turizm için de altın değerinde olduğunu dile getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, "Ankara Keçisi, hem Ankara'nın hem de ülkemizin tanıtımında büyük rol oynamaktadır. Tarım ve hayvancılık kadar turizm açısından da büyük öneme sahip olan keçilerimizi bu fuarda turizmcilerle buluşturarak, yakından tanımalarına fırsat sağlamak istedik" dedi.

Hem bilimde, hem modada, hem de mutfakta...

Dünyanın birçok ülkesinden Ankara Keçisine büyük ilgi olduğunu dile getiren Güven, "Keçimizden elde edilen tiftik dünya tekstil sektörü için hala önemini koruyor. Edebiyata en çok konu olan hayvanların başında geliyor. Tüm dünyada insanların büyük ilgi gösterdiği "farmville" oyunu aracılığıyla sanal da olsa Ankara Keçisi yetiştiriliyor. Ankara Keçisi, diğer ülkelerden araştırma için gelen "zooteknist"lerin de gözbebeği. Özetle Ankara Keçisi, Ankara'da kazanmış olduğu üstün özellikleriyle hem bilimde, hem mutfak sanatlarında hem de modada bir değer olarak yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

