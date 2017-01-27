Ankara Keçisi Emitt'in Maskotu Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi tarafından Ankara Keçisi İstanbul Büyükçekmece'de TÜYAP'da düzenlenen Emitt Turizm Fuarı'nda Ankara standında ziyaretçilerle buluştu. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Ankara Keçisi Emitt Turizm Fuarı'nın maskotu haline geldi. Yerli ve yabancı birçok turizmci Ankara Keçisiyle fotoğraf çektirdi.



Bu yıl 21. Gerçeklen Emitt Turizm Fuarı'na Eski Ankara evleri ve Ankara Kalesi konseptiyle katılan Ankara'nın standına doğal ve sağlıklı tekstil üretiminin simgesi olan Ankara keçisi de sergilendi. Ankara'nın tarımsal ürünlerinin markalaşması ve turizm destek ürünü olarak değerlendirilmesi için çalışma yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)?te Ankara keçisiyle yerini aldı.



ANKARA KEÇİSİNE YOĞUN İLGİ



Emitt'te Ankara'nın tanıtımının yapıldığı stantta Ankara keçilerine hem katılımcılar hem de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Fuar alanında sevimli hareketleriyle stant görevlileri, yerli ve yabancı katılımcılar ve ziyaretçiler Ankara keçisiyle fotoğraf çektirdiler.



"TURİZM İÇİN ALTIN DEĞER"



Ankara keçisinin tarım ve tekstilde olduğu kadar turizm için de bir altın değer olduğunu dile getiren Koyun ve Keçi Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Ümit Şahinler, "Ankara keçisi, hem Ankara'nın hem ülkemizin tanıtımında büyük rol oynamaktadır. Tarım ve hayvancılık kadar turizm açısından da büyük öneme sahip olan keçilerimizi bu fuarda turizmcilerle buluşturarak, yakından tanımalarına fırsat sağlamak istedik" dedi.



"HEM BİLİMDE HEM MODADA HEM DE MUTFAKTA"



Dünyanın birçok ülkesinden Ankara Keçisi'ne büyük ilgi olduğunu dile getiren Şahinler, "Keçimizden elde edilen tiftik dünya tekstil sektörü için hala daha önemini koruyor. Edebiyata en çok konu olan hayvanların başında geliyor. Tüm dünyada insanların büyük ilgi gösterdiği farmville oyunu aracılığıyla sanal da olsa Ankara Keçisi yetiştiriyor. Ankara Keçisi, diğer ülkelerden araştırma için gelen zooteknistlerin de gözbebeği. Özetle Ankara Keçisi, Ankara'da kazanmış olduğu üstün özellikleriyle hem bilimde, hem mutfak sanatlarında hem de modada bir değer olarak yer alıyor" dedi.



Ankara keçisi Ankara standında Pazar gününe kadar devam edecek Emitt Turizm Fuarı'nda sergilenecek.



(Tür: Ankara)