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Ankaralının Uzun Bekleyişi Sona Erdi! İşte Tüm Ayrıntıları İle Keçiören Metrosu
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Ankaralının Uzun Bekleyişi Sona Erdi! İşte Tüm Ayrıntıları İle Keçiören Metrosu

Keçiören Metrosu açıldı. AKM - Keçiören arasındaki mesafeyi 17 dakikaya indirecek metro hattında 9 istasyon bulunuyor. İşte Keçiören Metrosu ile ilgili ayrıntılar.

Ankaralının Uzun Bekleyişi Sona Erdi! İşte Tüm Ayrıntıları İle Keçiören Metrosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce inşaatına başlanan, 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu düzenlenen törenle açıldı.

METRONUN İLK DURAĞININ ADI DEĞİŞTİ!

Keçiören Metrosu'nun ilk durağı olan Gazino durağının adı Şehitler Durağı, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu.

1.5 SAATLİK YOL 17 DAKİKAYA İNİYOR

AKM-Keçiören arasında trafikte 1,5 saat süren seyahati 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3'lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek.

İHTİYACA GÖRE SERVİS ARALIĞI KISALACAK

İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu'ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu'na aktarma sağlanacak. 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

2011'DA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA DEVREDİLMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarıyla yapımına başladığı metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına 306 milyon 410 bin lira harcayarak inşaatı yüzde 43,19 seviyelerine getirmiş, 25 Mart 2011'de hattın yapımını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devretmişti.

15 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Erdoğan, metronun Ocak ayının 15'ine kadar ücretsiz olacağını ondan sonra iki buçuk lira ücret alınacağını duyurdu.

"TAM KAPASİTEYLE YILDA 270 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK"

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu için 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsettiklerini belirterek, "9 tane durağı var, günde tam kapasiteyle çalıştığında 50 bini bulacak, yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak. Sefer aralıkları bir buçuk dakikaya kadar da inebilecek. Sistem buna göre dizayn edildi, sinyal sistemi buna göre yapıldı" diye konuştu.

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