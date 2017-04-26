Ankara Kalkınma Ajansından "Patent ve Ticarileşme" Eğitimleri

Ankara Kalkınma Ajansı, patent ve ticarileştirme eğitimleri düzenliyor. Programa son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017 olarak belirlendi.



Ankara Kalkınma Ajansı, ürünlerinin patentini almak ve iş fikirlerini ticarileştirmek, yurt içi pazar payını arttırmak, yurt dışına açılmak, ihracat pazarlarını geliştirmek isteyen Ankara firmalarına desteğe devam ediyor. Ankara firmaları için patent ve ticarileşme eğitimleri Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından verilecek eğitim programında patent başvurusunun nasıl yapılacağı, sınai mülkiyet hakları ve patent işlem süreçleri, veri tabanlarının kullanımı, fikri hakların ticarileştirilmesi ve hakların korunmasına ilişkin teknik konular ve uygulamaya yönelik süreçler ele alınacak. Eğitimler, 12 ve 13 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara Kalkınma Ajansı binasında yapılacak.



Programa Ankara'da faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE birimi çalışanları, firmaların marka, patent ve fikri-mülki haklar birimi çalışanları, mühendisler, hukuk eğitimi alanlar ile hukuk müşavirleri başvuruda bulunabilecek. Katılımın 25 kişi ile sınırlı olduğu program için uygun adaylar arasından eleme yapılacak. Ücretsiz olarak sunulacak eğitim programının sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Programa başvuruda bulunacak olanların 5 Mayıs 2017 günü saat 16.00'ya kadar https: //goo.gl/forms/d7MqUlFH6KFH2sHH2 adresindeki elektronik kayıt formunu doldurmaları gerekiyor. Değerlendirmelerin ardından uygun başvuru sahiplerine bilgi verilecek.



Eğitimlerin Ankara firmaları için bir fırsat olduğunu vurgulayan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, eğitimlerin gelecek yıllarda ekonomiye çarpan etkisinin büyük olacağına inandığını belirtti. Şayık ayrıca, Ankara firmalarının rekabet düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin önümüzdeki dönemde tekrarlanacağını kaydetti. - ANKARA