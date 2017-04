Ankara Kalesi Surlarında Ölüm Tehlikesi

Ankara Kalesi sakinleri, kalenin surlarında hiçbir güvenlik tedbirinin olmadığını söyledi.



Başkent'in tarihi dokularından biri olan Ankara Kalesi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi kale çevresinde son zamanlarda restore çalışmaları yapılmış olsa da kalenin üst kısmında, etrafı çevreleyen hiçbir korkuluk veya duvar bulunmuyor. Sık sık ölümlerin yaşandığını iddia eden kalenin yerli halkı da, mahalledeki küçük çocukların sürekli buraya çıkmalarından korku duyduklarını ifade etti.



"Ölümlere şahit olduk"



Doğduğundan beri Ankara Kalesi'nde yaşadığını aktaran Emrah Demirkıran, kalenin çok güzel bir değer olduğunu ve birçok turist geldiğini ifade ederek, "Kale çok güzel, ancak can güvenliği yok. Kaleye çıktığınızda insanın başı dönebilir veya tansiyonu düşebilir. Hiçbir güvenlik önlemi yok" şeklinde konuştu.



Ölümlere şahit olduklarını vurgulayan Demirkıran, "Bir bayan buradan, tam karşımızdan düşerek yere çakıldı. Böyle olmamalı, Ankara'mızın en eski mekanlarından birisi ve çok turist geliyor. Turistler açısından da, kendi yerli vatandaşlarımız açısından da bir güvenlik önlemi iyi olur. Yetkililere çağrımız, bunun önlemlerin bir an önce alınması" ifadelerini kullandı. - ANKARA