Ankara İtfaiyesine Özel Eğitim Galerisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İskitler'deki merkez karargahında, personelini yangın koşullarına daima hazır ve zinde tutmak için yeni bir eğitim galerisi inşa etti.



İtfaiye Daire Başkanlığı uzman personeli, dünya standartlarındaki donanımıyla modern ve başarılı itfaiyeciliğin önderliğini sürdürürken, teorik ve pratik eğitimi de ihmal etmiyor. İtfaiye Daire Başkanlığının İskitler'deki merkez karargahında, personelini yangın koşullarına daima hazır ve zinde tutmak için yeni bir eğitim galerisi inşa etti.



Muhtemel zor koşullara hazırlanıyorlar



Yeni galeride, kanal borularıyla oluşturulan labirent ortamında eğitim gören itfaiye personeli, yürümenin mümkün olmadığı dehlizlerden oluşan labirentlerde, yangın ortamına uygun kıyafetlerle, teçhizatlı olarak, bir dehlizden diğerine sürünerek geçip, zor bir eğitimi başarıyla tamamlıyor. Verilen düzenli eğitimlerle, personelin fizik kondisyonu zirvede tutulurken, labirent eğitimiyle personel, karşılaşılması muhtemel zor koşullara hazırlanıyor.



Özel yangın şartlarında, ısı ve dumanın değişik derecelerde ayarlanmasıyla oluşturulan ortamda yangın kaynağının bulunması, mahsur kalanların kurtarılması tatbikatlarıyla, itfaiyecilerin zor koşullara uyumu sağlanıyor. Tatbikatlarda, telsizlerle de iletişim kurularak, itfaiyeciler yönlendiriliyor.



İtfaiye merkezinde bulunan ve tatbikatlarda yangın söndürülmesi amacıyla kullanılan kule de temizlenerek, eğitim alanında artık faklı amaçlarla kullanılmaya uygun hale getirildi. Kulede, arama kurtarma ekipleri yüksekten iniş, yatay geçiş, yüksek açı kurtarma, yatay geçiş kurtarma tatbikatları yapıyor. - ANKARA