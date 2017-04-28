Ankara Ilçede, Muhafazakarlık Vurgusuyla Üzeri Kapatılmak Istenen Havuz Tartışması

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesi'nde önceki Belediye Başkanı Hakverdi Altuğ döneminde Mehmet Aktaş Aile Piknik Parkı alanına yapılması için başlatılan, ancak tamamlanamayan Olimpik Yüzme Havuzu, mevcut Belediye Başkanı Ferda Polat tarafından bitirilme aşamasına getirildi, ancak yaptığı açıklama ilçede tartışmalara neden oldu. Başkan Polat, halkın muhafazakar yapısını gerekçe gösterip, üzerinin örtülmesi gerektiğini belirtip, "Yüzmek isteyen gençlerimiz var ise, gider suyunu koyar, yüzer" diye açıklama yapması, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil Şahan'ın tepkisini çekti. Şahan, Başkan Polat'ın açıklamasına tepki olarak "Bir kova su, bir kulaç kampanyası" başlattıklarını açıkladı. Şereflikoçhisar'da Ak Parti'li Belediye Başkanı Ferda Polat'ın ilçede gündem yaradan açıklaması, MHP'li meclis üyesi Halil Şahan'ın tepkisine neden oldu. Önceki dönem Belediye Başkanı Hakverdi Altuğ döneminde, Aile Piknik Alanı'na yapılması için başlatılan, ancak tamamlanamayan Olimpik Yüzme Havuzu, tartışmalara neden oldu. Olimpik Yüzme Havuzu'nu tamamlamaya çalışan mevcut Belediye Başkanı Ferda Polat, 14 Nisan'da düzenlenen törende yaptığı bir konuşma sırasında, "Gençlerimiz yüzme havuzu istiyor. Benden önceki belediye başkanımız yüzme havuzunu yaptı. Yüzmek isteyen gençlerimiz var ise, gider orada suyu kor yüzer. Ama biz muhafazakar bir kesimiz. Onun için bunun üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde oranın üzerini kapatacağız" dedi.



GENÇLERİMİZE TAŞIMA SU İLE HAVUZ DOLDURMAYI HEDEF GÖSTERDİ



MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil Şahan ise başkan Polat'ın bu açıklamasını tepki gösterip, havuzun başına giderek, 'bir kova su, bir kulaç' kampanyasını başlattı. Başkan Polat'ın zihniyetini ve yaptığı açıklamayı esefle kınadığını belirten MHP'li Meclis Üyesi Şahan, yüzme havuzu inşaatına su dolu kovalarla gidip, tepkisini dile getirdi. Şahan, Belediye Başkanı Ferda Polat'ın yapmış olduğu açıklamayı sosyal medya üzerinden izledikten sonra vatandaşlara çağrıda bulunduğunu belirtirken, şunları söyledi: "Havaların da ısınmasını fırsat bilerek, su dolu kovalarımızı kaptığımız gibi buraya geldik. Yarı olimpik, yarısı bitmemiş olan 7 yıllık bir eserin emeği sonucu olan yüzme havuzunun durumu ortadır. Taşıma suyu ile havuz doldurmayı gençlerimize hedef gösteren Belediye Başkanı Ferda Polat'ı esefle kınıyorum."



MHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN 'BİR KOVA SU, BİR KULAÇ' KAMPANYASI



Başkan Polat'ın havuz ile ilgili yaptığı muhafazakarlık vurgusunu da eleştiren meclis üyesi Şahan, "Bizim muhafazar olduğumuzu bilen ve bu sebepten dolayı yüzmek için gittiğimiz havuza bayan muhabirini göndermeyen Çengel Gazetesi'ne teşekkür ederim" dedi. Şahan, su temini konusunda yardımcı olan Ülkü Ocakları Başkanı Selçuk Adalı ve Cüneyt Ünsal'a da teşekkür ederken, "Bir kova su, bir kulaç kampanyasını başlatmış buluyoruz" dedi. Meclis üyesi Şahan, beraberinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Selçuk Adalı ve yardımcısı Cüneyt Ünsal ile birlikte paçasını sıvayıp, kova ile su döktüğü havuza girip serinlerken, kampanyayı başlattıklarını açıkladı.