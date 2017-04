Ankara İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Ankara Valisi Ercan Topaca, 2017 yılında yapılacak yatırımlarla Ankara'nın daha da güzelleşeceğini belirterek, "Yaşanabilir bir kent olma yolunda önemli mesafeleri de kat etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Valisi Topaca başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda, Ankara İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2017 yılı yatırım programında yer alan projelerin ocak, şubat ve mart dönemi itibarıyla durumları görüşüldü.



Toplantıda konuşan Topaca, yatırımlar açısından hızlanma döneminde olduklarını belirterek, Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısını yaptıklarında bütçenin net olmadığını, ancak şu anda netleştiğini ifade etti.



Topaca, "İnşallah 2017 yılında yapılacak yatırımlarla kentimiz daha da güzelleşecek, yaşanabilir bir kent olma yolunda önemli mesafeleri de kat etmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.



Ankara'da ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Topaca, şu an itibarıyla genel idare, katma bütçeli idareler, yerel yönetimler, iktisadi teşebbüsler olmak üzere 46 kurumun kentte yatırım yaptığını bildirdi.



"851 projemiz var"



Vali Topaca, şehre yapılan yatırımlara ilişkin de şu bilgileri verdi:



"851 projemiz var. Bu projelerin toplam bedeli 25 milyar 461 milyon 554 bin 44 liradır. 2017 yılında 851 projeye yapılan harcama tutarı 1 milyar 878 milyon 813 bin 194 liradır. Toplam ödenek ise 5 milyar 904 milyon 814 bin, yapılan harcamamız da 1 milyar 878 milyondur. 851 projeden 22 proje şu an itibarıyla bitmiş, devam eden 469 projemiz var. İhale aşamasında olan 216 projemiz var. Başlanamayan proje de 144'tür."



Topaca, kaymakamların kendi ilçelerindeki yatırımları takip etmeleriyle, özellikle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin yatırımlara ait imar işlemlerini bir an önce sonuçlandırmaları halinde başlanamayan 144 projeye de kısa sürede başlanacağını belirtti.



Daha önceki toplantıda görüşülen projelere de değinen Topaca, 2016'dan 2017'ye devreden ve başlanamayan projelerin iş takibininse, etkin bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.



"Engelleri kaldırıp yatırımın önünü açmak zorundayız"



Özellikle halkın hayatını doğrudan etkileyecek, bir an önce hayata geçirilmesi gereken bazı yatırımlar olduğunun da altını çizen Topaca, 30 yataklı Akyurt Devlet Hastanesi, 75 yataklı Ayaş Devlet Hastanesi, Çubuk Gençlik Merkezi, Elmadağ Olimpik Yüzme Havuzu, Anıttepe Yüzme Havuzu, Gölbaşı Gençlik Merkezi, Kızılcahamam Gençlik Merkezi, Mamak Gençlik Merkezi projeleri konusunda da yetkililerden bilgi aldı.



Yatırımlar konusunda ifade ettiği hususların ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Topaca, şunları kaydetti:



"Düşünün ki bir okulun yapımı, bir dere ıslahının yapımı, bir yolun yapımı binlerce kişinin hayatını etkileyebilecek yatırımlardır. Bir hastanenin bir gün geç açılması ile 10 binlerce kişi o hizmetlerden mahrum kalacaktır. Bir dere ıslahını bir yıl geciktirdiğinizi düşünün. Allah korusun koskocaman bir ilçeyi, mahalleyi, köyü su basabilir. Dolayısıyla buna hakkımızın olmadığını düşünüyorum. İster kendi kurumunun olsun, ister başka kurumun olsun engelleri kaldırıp yatırımın önünü açmak zorundayız."



Makul bir gerekçe olmadıkça kimsenin engel çıkarmaması gerektiğinin altını çizen Topaca, "Yaptığınız her işi evladiyelik yapın. Sadece kendi döneminizde kullanımına değil, 100 sene, 150 sene sonra da kullanılabileceğini düşünerek kaliteyi, projeyi, sistemi ona göre kurgulayın." ifadelerini kullandı.



Vali Topaca, yatırım ve hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diledi.