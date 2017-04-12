Ankara Halk Ekmek Fabrikasından Sermaye Artırımı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Halk Ekmek Fabrikasının 40 milyon TL'lik sermayesinin 100 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.



Belediye Meclisinin, Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında yapılan toplantısında, kente ilişkin kararlar görüşülerek karara bağlandı. Meclis'e sunulan Başkanlık yazısında, Halk Ekmek Fabrikasının mart ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 40 milyon TL'lik şirket sermayesinin 100 milyon TL'ye çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, belediyenin, Ankara Halk Ekmek Fabrikasındaki mevcut yüzde 97,01 pay oranının korunabilmesi için sermaye artırımındaki rüçhan hakkına isabet eden 58 milyon 209 bin 40 TL'nin, ayni/nakdi olarak şirkete aktarılması yönünde karar alınması talep edildi.



Sermaye artırımının nedeninin sorulması üzerine konuşan Başkan Vekili Ölmez, Ankara'nın çeşitli yerlerine açılan ve vatandaş tarafından yoğun ilgi gören Halk Ekmek Kafelerine dönük yatırımların hızlandırılması için sermaye artırımı yapıldığını söyledi. Meclis, Halk Ekmek Fabrikasının 40 milyon TL'lik sermayesinin 100 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi.



Meclis toplantısında, ayrıca Toptancı Hal Alanı olarak belirlenmiş, mülkiyeti Büyükşehire ait olan, Etimesgut Elvankent'teki 370 bin metrekare parselin, kat karşılığı veya sınırlı ayni hak tesis edilerek ihalesinin yapılması ve ihale işlemlerinde Fen İşleri Daire Başkanlığına verilen yetkinin, Emlak İstimlak Daire Başkanlığına aktarılması da karara bağlandı. - ANKARA