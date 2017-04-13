Ankara Girişim Projesi Bilgilendirme Toplantısı

Avrupa Birligˆi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözles¸me makamı, Çalıs¸ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgˆı, Avrupa Birligˆi Mali Yardımlar Dairesi Bas¸kanlıgˆı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Genç I·stihdamının Artırılması için Ankara Giris¸imcilik Ekosisteminin Gelis¸tirilmesi - ANKARA GI·RI·S¸I·M Projesi" kapsamında 14.04.17 Cuma günü Saat: 15.30-16.30 arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.



Ankara Kalkınma Ajansının KOSGEB ile imzaladığı protokol neticesinde bu kapsamda düzenlenecek çalıştayları başarıyla tamamlayan katılımcılar, 50.000'i hibe, 100.000TL'ye kadar da kredi ile fonlama desteği sağlayan KOSGEB girişimcilik desteğinden faydalanabilecekler. (bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi)



Ayrıntılı bilgi için: http://girisimci.ankaraka.org.tr/yedp_main.html



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Hacettepe Üniversitesi



Mekan Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Hacettepe Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy K-Salonu No: 31 Başlangıç Saati : 14.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 16: 30: 00



Kategori : ANKARA GİRİŞİM PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır