Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, 30 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda!



Gürer Aykal, şef



Hande Küden, keman Nil Kocamangil, çello



Onursal başkanlığını Prof. Gürer Aykal'ın yaptığı Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, genç şef Orhun Orhon ve öğrencileri tarafından 2011 yılında kuruldu.. Çalışmalarını MÜZGENDER (Müzikle Yaşayan Gençlik Derneği) ve Vakfımız koruması, kollaması ve çatısı altında sürdüren orkestra, bu yıl festivalimizin kapanış konserini verecek.



Hande Küden ülkemizin gelecek vaat eden genç kemancılarındandır. Berlin Filarmoni'nin 2015'de açtığı sınavda en genç aday olmasına rağmen 80 kişi arasından orkestraya seçilen üç kişiden biri oldu. Gecenin diğer solisti ve ülkemizin yeni kuşak başarılı çellistlerinden Nil Kocamangil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı bölüm birincisidir. Dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma'nın kendisinden övgü ile söz ettiği Nil Kocamangil, 2006 yılından itibaren katıldığı uluslararası ve ulusal yarışmalarda birçok ödül kazandı.



J. Brahms Keman, Viyolonsel ve Orkestra için Konçerto, Op. 102, La minor



I. Allegretto



II. Andante



III. Vivace non troppo – poco meno Allegro – Tempo I



U. C. Erkin 1. Senfoni



I. Allegro aperto



II. Adagio



III. Allegro scherzando



IV. Moderato-Allegro non troppo-allegro



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır