Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası

Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, 30 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda!

Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası

Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, 30 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda!

Gürer Aykal, şef

Hande Küden, keman Nil Kocamangil, çello

Onursal başkanlığını Prof. Gürer Aykal'ın yaptığı Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, genç şef Orhun Orhon ve öğrencileri tarafından 2011 yılında kuruldu.. Çalışmalarını MÜZGENDER (Müzikle Yaşayan Gençlik Derneği) ve Vakfımız koruması, kollaması ve çatısı altında sürdüren orkestra, bu yıl festivalimizin kapanış konserini verecek. 

Hande Küden ülkemizin gelecek vaat eden genç kemancılarındandır. Berlin Filarmoni'nin 2015'de açtığı sınavda en genç aday olmasına rağmen 80 kişi arasından orkestraya seçilen üç kişiden biri oldu. Gecenin diğer solisti ve ülkemizin yeni kuşak başarılı çellistlerinden Nil Kocamangil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı bölüm birincisidir. Dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma'nın kendisinden övgü ile söz ettiği Nil Kocamangil, 2006 yılından itibaren katıldığı uluslararası ve ulusal yarışmalarda birçok ödül kazandı.

J. Brahms Keman, Viyolonsel ve Orkestra için Konçerto, Op. 102, La minor

I. Allegretto

II. Andante

III. Vivace non troppo – poco meno Allegro – Tempo I

U. C. Erkin 1. Senfoni

I. Allegro aperto

II. Adagio

III. Allegro scherzando

IV. Moderato-Allegro non troppo-allegro

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : MEB Şura Salonu

Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yenimahalle, Gürer Aykal, 30 Nisan, Beşevler, Festival, Andante, Berlin, Adagio