Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince, Fetö/pdy'ye "Himmet"...
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finans sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finans sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin yönetiminde olduğu 13 firmada ise arama yapıldı.