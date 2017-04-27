Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü Temsili
... Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/devopera.aspx'Mud=17 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Detaylar :
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Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/devopera.aspx'Mud=1
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Leyla Gencer Sahnesi
Mekan Adresi : No: 16, Bağdat Caddesi
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü Temsili
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io