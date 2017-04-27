Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü Temsili

... Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/devopera.aspx'Mud=17 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Detaylar :

Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü Temsili

...


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/devopera.aspx'Mud=1

7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Leyla Gencer Sahnesi

Mekan Adresi : No: 16, Bağdat Caddesi

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü Temsili

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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