Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden Nağmeler
Tarih : 1 Mayıs 2017Yer : Ankara - Cüneyt Gökçer SahnesiBilet Fiyatları; Tam: 10, Öğrenci / İndirimli: 5Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden NağmelerSolistler: Necmettin AKBEN-Turgut KARADENİZ-Meltem SEYFELİOĞLU-Suat KILIÇ-Ayşe ASLANCAKonuk Solist: Göksel Baktagir (Kanun)Detaylar :...
Tarih : 1 Mayıs 2017
Yer : Ankara - Cüneyt Gökçer Sahnesi
Bilet Fiyatları; Tam: 10, Öğrenci / İndirimli: 5
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden Nağmeler
Solistler: Necmettin AKBEN-Turgut KARADENİZ-Meltem SEYFELİOĞLU-Suat KILIÇ-Ayşe ASLANCA
Konuk Solist: Göksel Baktagir (Kanun)
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Cüneyt Gökçer Sahnesi
Mekan Adresi : 35. Cadde Arcadium İş Merkezi Arkası
Başlangıç Saati : 01.05.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 01.05.2017 22: 00: 00
Kategori : Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden Nağmeler
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io