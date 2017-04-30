Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden Nağmeler

Tarih : 1 Mayıs 2017Yer : Ankara - Cüneyt Gökçer SahnesiBilet Fiyatları; Tam: 10, Öğrenci / İndirimli: 5Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden NağmelerSolistler: Necmettin AKBEN-Turgut KARADENİZ-Meltem SEYFELİOĞLU-Suat KILIÇ-Ayşe ASLANCAKonuk Solist: Göksel Baktagir (Kanun)Detaylar :...

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden Nağmeler

Tarih :  1 Mayıs 2017

Yer :  Ankara - Cüneyt Gökçer Sahnesi

Bilet Fiyatları; Tam: 10, Öğrenci / İndirimli: 5

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden Nağmeler

Solistler: Necmettin AKBEN-Turgut KARADENİZ-Meltem SEYFELİOĞLU-Suat KILIÇ-Ayşe ASLANCA

Konuk Solist:  Göksel Baktagir (Kanun)

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Cüneyt Gökçer Sahnesi

Mekan Adresi : 35. Cadde Arcadium İş Merkezi Arkası

Başlangıç Saati : 01.05.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 01.05.2017 22: 00: 00

Kategori : Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Gönülden Nağmeler

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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