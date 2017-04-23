Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - 24 Nisan Konseri
Tarih : 24 Nisan 2017 Yer : Cüneyt Gökçer SahnesiBilet Fiyatları: Tam: 10 TL, Öğrenci: 7 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.
Tarih : 24 Nisan 2017
Yer : Cüneyt Gökçer Sahnesi
Bilet Fiyatları: Tam: 10 TL, Öğrenci: 7 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)
Alemlerin Sultanı'na Kutlu Doğum Özel Konseri
Sanat Yönetmeni
Nebahat Konu Yılmaz
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Cüneyt Gökçer Sahnesi
Mekan Adresi : 35. Cadde Arcadium İş Merkezi Arkası
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - 24 Nisan Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io