Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - 24 Nisan Konseri

Tarih : 24 Nisan 2017 Yer : Cüneyt Gökçer SahnesiBilet Fiyatları: Tam: 10 TL, Öğrenci: 7 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - 24 Nisan Konseri

Tarih : 24 Nisan 2017

 Yer : Cüneyt Gökçer Sahnesi

Bilet Fiyatları: Tam: 10 TL, Öğrenci: 7 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)

Alemlerin Sultanı'na Kutlu Doğum Özel Konseri

Sanat Yönetmeni

Nebahat Konu Yılmaz

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Cüneyt Gökçer Sahnesi

Mekan Adresi : 35. Cadde Arcadium İş Merkezi Arkası

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - 24 Nisan Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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