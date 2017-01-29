Ankara Derbisinde Kazanan Çıkmadı

Osmanlıspor ile sahasında berabere kalan Gençlerbirliği'de Teknik Direktör Ümit Özat, "Acil anlamda bir golcüye ihtiyacımız var" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği evinde Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, güzel bir maçın oynandığını söyledi. Takımın omurgasında yapılan değişikliklerin ardından birkaç hafta sıkıntı yaşanacağını ifade ettiğini hatırlatan Özat, "Kopuk kopuk oynadık ama rakibe çok pozisyon vermedik. 4 tane net pozisyonumuz vardı. Biz transferleri yaptık şöyle bir algı oluşmasın; biz bu transferleri yaptık, bu transferleri yaparken amacımız Gençlerbirliği'nin uzun vadeli planlarını da hazırlamak. Bu oyuncular, hep izleyip de aldığımız oyuncular. Bana göre Lucas, Türkiye'ye yabancı da olsa iyi bir stoper kazanıyor. Türk futboluna iyi bir oyuncu gelecek" diye konuştu.



"Santrfor alırsak, yolumuzun açık olduğuna inanıyorum"



Takımın bir golcüye ihtiyacı olduğunu dile getiren Özat, "Bir tane santrfor alırsak önümüzün de, yolumuzun da açık olduğuna iniyorum. Ama gerçekten mümkünse acil anlamda bir golcüye ihtiyacımız var. Girdiğimiz zaman o pozisyonları değerlendirebilecek bir golcüye ihtiyacımız var. Osmanlıspor'a karşı böyle kaçan pozisyonlar az buz değil. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Çeyrek finale çıkıp Alanya maçına hazırlanmaktan başka bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.



Özat, "Özellikle hakemin Rantie'nin düşürülmüş olduğu pozisyonda ikinci sarıyı göstermemesi kopma noktası oldu. Sonrasında da bana göre hatayı hatayla telafi etti ve onların lehine olacak bir kararı vermedi. Bu bahane değil ama biraz daha dikkatli olmalarında fayda var" dedi. - ANKARA