Ankara'dan Suriyelilere 10 Tır Yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneği Ankara Temsilciliği tarafından Halepliler için temin edilen yardımların yüklendiği 10 tır, törenle uğurlandı.



Tırların gönderilmesi dolayısıyla Estergon Kalesinde düzenlenen uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Halep'te yaşanan drama değinerek, bunun bir imtihan olduğunu söyledi.



Gündoğdu, "Bu bir imtihan. Suriyeli kardeşlerimiz için sabır imtihanı, bizim için de kardeşlerinin dertleriyle dertlenip dertlenmeyeceğimizin ortaya çıkması imtihanı" dedi.



Mağdur vatandaşlara sahip çıkma bilincinin sivil toplum kuruluşlarının desteği ile pekişeceğini vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:



"İki görevimiz var, birincisi yeni Türkiye'yi bu milletin desteğiyle yeniden büyük Türkiye haline getirip sadece ülkemizde değil bölgemizde ve dünyada akan kan olmaması için önlem almak ve şer odaklarının, uluslararası şeytanların planlarını bozmada Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek. İkincisi, bu gerçekleşinceye kadar da bir tek aç kardeşimizin kalmaması için mücadele etmek."



Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 10 tır yola çıktı.